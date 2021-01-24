Тюменцам рассказали, что делать, если питомца поймали на улице и увезли в приют Фото: Татьяна Коркина

Бывает, что у тюменцев пропадают домашние питомцы, которых могут забрать с улиц при отлове животных. Всех собак тут же передают в Приют для животных без владельцев администрации Тюмени (ул. Кедровая, 133).

Если ваш любимчик все-таки пропал, в первую очередь узнайте, не попал ли он под отлов. Всю информацию о животных, привезенных с улиц Тюмени, публикуют на официальном сайте. Если вы обнаружили своего четвероногого друга, приезжайте в приют, покажите фотографию и номер собаки с сайта.

Обязательно нужно предоставить доказательство, что это ваш пес. Покажите работникам приюта паспорт собаки, фото или видео. По паспорту пройдет оформление процедуры выдачи собаки. Как рассказали в приюте, ничего за это платить не нужно.

Имейте в виду, что животных отдают в руки только совершеннолетним гражданам. Детям не дадут забрать питомцев.