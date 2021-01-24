Полицейские спасли четырех человек при пожаре дома под Тюменью

В поселке Березняки под Тюменью сегодня, 24 января, горел второй этаж недостроенного дома Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В поселке Березняки под Тюменью сегодня, 24 января, горел второй этаж недостроенного частного дома. На место ЧП первыми прибыли инспекторы полка ДПС ГИБДД капитан полиции Юрий Бердниченко и лейтенант полиции Алексей Каргаполов.

Мужчина, который стоял во дворе, рассказал, что жильцы находятся в бане. Полицейские ринулись туда и нашли четырех человек: пятилетнего мальчика, двух женщин и мужчину. Все они беспокоились о своих документах и вещах.

Автоинспекторы помогли им собраться и покинуть баню, в которой было небезопасно оставаться. Чуть раньше жители дома передали соседям малолетнюю девочку.

Убедившись в том, что людям ничего не угрожает, сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд для пожарной техники и безопасность дорожного движения на узкой улочке.