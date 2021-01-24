В Тюмени сожгли четыре килограмма «санкционного» сыра из Италии, Голландии и Норвегии

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО во взаимодействии с Тюменской таможней и Тюменской транспортной прокуратурой нашли сыры, запрещенные к ввозу в Россию. Продукт из Голландии, Норвегии и Италии найден в магазине «Сыр Хамон Вино» в Тюмени.

Там продавались сыры разных сортов, но на упаковках не было даты выработки и сроков хранения. На этикетке норвежского сыра «Брюноуст» было написано на иностранных языках с указанием производителя и страны происхождения.

На упаковке голландского сыра «Ландано» виднелись остатки этикетки на украинском языке с указанием производителя.

Всю продукцию общим весом 3,8 кг изъяли из оборота и сожгли в печи.