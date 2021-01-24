Опубликовано видео задержания похитителя алкоголя из магазина в Голышманово

В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который подозревается в краже, совершенной с незаконным проникновением в чужое помещение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть поступило сообщение о краже из магазина, расположенного в Усть-Ламенке. На место происшествия тут же приехала оперативная группа, которая установила, что преступление совершено ночью. Парень снял с окна решетку, разбил стекло и проник в торговый зал. Оттуда он стащил продукты питания и алкоголь на сумму около двух тысяч рублей.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, им оказался ранее судимый молодой человек. Для разбирательства его доставили в полицию, часть похищенного изъята.

Теперь молодому похитителю грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.