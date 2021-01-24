Тюменцам советуют надевать на лицо прозрачный экран, чтобы быть «на стиле»

Россияне на самоизоляции из-за пандемии коронавируса все чаще стали использовать вместо медицинских или тканевых масок пластиковые экраны для лица Фото: Shutterstock

Медицинские маски во время пандемии коронавируса дополняют так называемый «тотал-лук». По словам дизайнера Ксении Загвозинской, если раньше под цвет обуви, пояса и сумочки подбирали помаду, то теперь – маску. Чем больше масок разных оттенков, тем лучше. Их можно надевать под цвет одежды или по настроению.

– СИЗы с яркими принтами – также тренд это сезона, потому в организациях, компаниях, оказывающих услуги, работникам стали выдавать брендированные маски. Обычные же горожане могут с помощью принта выразить свой характер, чувство юмора, эмоции либо невербально передать окружающим какое-либо послание, – цитирует Ксению интернет-портал «Мегатюмень».

Самый популярный вариант сегодня – защитный прозрачный экран. Такая маска защищает от вирусов, не натирает кожу и не закрывает лицо. С таким экраном девушки могут делать любой макияж, который оценят все.

Кроме того, если вы хотите быть «на стиле» – надевайте маски с вышивкой или украшенные стразами. Лучше всего выбирать аксессуары из натурального хлопка с эластичными резинками. Такую маску можно отпарить утюгом и постирать.