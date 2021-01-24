Как идет строительство Армянской апостольской церкви в Тюменской области

В Тюменской области возводят первую армянскую апостольскую церковь. Фото - "Союз армян Тюменской области" в ВК

Возведение первого храма в регионе Армянской апостольской церкви продолжается в Тюменской области. Как сообщает «Тюменская область сегодня», сейчас на стройплощадке активно укладывают камни вдоль купола церкви, чтобы затем возвести конусообразный купол. На месте работает грузоподъемный 25-тонный кран.

А ещё строители возводят дом священнослужителя церкви. По информации Союза армян Тюменской области, главные работы уже сделаны. Сейчас идет монтаж держателей снега на крыше дома священнослужителя.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», церковь находится в поселке Березняки на перекрестке улиц Заводоуковской и Омутинской. Специалисты говорят, что для строительства выбрали именно эту территорию потому, что по программе благоустройства города в этой части строительство высотных зданий не значится в планах.