В Тобольске на радость родителям родилась Радость Фото: Татьяна Коркина

Более 1,5 тысяч детей (747 мальчиков и 753 девочки) родилось в Тобольске в 2020 году. В их числе – 13 двоен. По данным органов загс, чаще всего девочек называли Дарьями, Евами, Полинами, Викториями и Софиями. Самые популярные имена среди мальчиков – Александр, Максим, Артем, Иван и Амир.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, первого ребенка, который родился в 2021 году, назвали Ваней. По традиции в городе поздравили его родителей – Александра и Светлану Касьяновых.

Называли детишек и редкими именами. Например, мамы и папы давали мальчикам такие имена, как Еремей, Ерофей, Ефим, Матвей и Прохор. Девочкам – Радость, Аврора, Веста и Лукерья.

Напомним, в 2020 году в Тюмени зарегистрировано почти 13,3 тысяч актов о рождении, что на 88 актов больше, чем в 2019 году.