Тюменцы звонили в психбольницу в 2020 году более четырех тысяч раз Фото: Инна АКСЕНОВА

Более чем на 4 тысячи звонков ответили специалисты, которые работают на телефоне доверия Областной клинической психиатрической больницы в 2020 году. Люди обращаются по нескольким вопросам: одиночество, болезни, жестокое обращение близких, потеря жилья и отсутствие взаимопонимание в семье.

Как сообщила врач-психотерапевт Ольга Тальчук, руководитель Центра психотерапии и суицидальной превенции Областной клинической психиатрической больницы проблемы возникали и из-за собственных действий человека, и из-за внешних факторов. Звонившие по круглосуточному телефону доверия признавались, что из-за стресса они не могут сами справиться с навалившимися проблемами.

По её словам, негативные эмоции и угнетающее состояние мешают человеку адекватно оценить ситуацию.

- Медицинские психологи помогают человеку найти в себе ресурсы для адаптации к новым условиям. Позвонившему на телефон доверия легче говорить в анонимном режиме, это один из ключевых принципов работы, - говорит Ольга.

Чаще всего по телефону звонили взрослые. Специалисты службы помогают тюменцам найти причины жизненных невзгод. Одни налегают на алкоголь, а другие не умеют выстроить семейные отношения и работать с коллегами. Во время телефонного разговора психологи подсказывают, как выйти из кризиса.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Телефон доверия – 8 (3452) 50-66-43.