Тюменские школьники поучаствуют в шоу «Где логика?»

Фото из группы "Российское движение школьников | Тюмень" "ВКонтакте"

Для юных тюменцев подготовили интеллектуальную игру, посвященную Году науки и технологий. Соревнование пройдет 26 января в формате телевизионного шоу «Где логика?», организатором выступает городской штаб Российского движения школьников (РДШ), сообщает «Вслух.ру».

– Команды будут выполнять задания на логику и получать за них очки. В случае равного количества баллов проведем блицопрос. Игра состоит из нескольких этапов, будут, например, «Найди общее», «Киноребусы» и «Экопословицы», – рассказал лидер информационно-медийного направления РДШ Данил Зулькарнаев.

Участниками станут восемь команд из разных школ Тюмени, в каждой по два человека. В оригинальном шоу на вопрос отвечают те, кто быстрее нажал на кнопку, в версии тюменцев участники будут писать свои варианты на бумажке. Вопросы составят сами организаторы.