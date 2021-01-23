В Тюменской области снизилось количество ДТП с детьми-пассажирами

В Тюменской области выросло количество погибших в ДТП детей-пассажиров Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области продолжат мероприятия у образовательных учреждений по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Так сразу после новогодних каникул в течение десяти дней вблизи детских садов и школ прошли рейды, чтобы выявить родителей, перевозящих детей в автомобилях с нарушениями правил.

– Это большой риск. Хотя в 2020 году в регионе зафиксировано снижение ДТП с участием детей пассажиров на 11% (с 215-ти в 2019 году до 191 в 2020-м), на 14,5% снизилось число раненых детей-пассажиров, но выросло количество погибших детей, – отметили в региональном управлении ГИБДД по Тюменской области.

Статистика такова: девять юных пассажиров погибли в 2020 году в Тюменской области, восемь из них – на федеральных автодорогах, в том числе пять детей из Югры, один ребенок-пассажир погиб в ДТП на региональной автодороге. Два ребенка перевозились без детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция продолжит профилактические мероприятия. Водителям и родителям автоинспекторы вручат более 100 000 памяток и карманных календарей с призывом перевозить детей с соблюдением всех требований безопасности. Наглядные материалы выпущены в рамках региональной программы «Повышение безопасности дорожного движения.