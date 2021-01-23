Тюменцы приглашают на лекцию о театре ощущений

Режиссер и художница Элина Куликова проведет лекцию о театре ощущений. Фото: театральный центр "Космос"

О сенситивном направлении в искусстве пойдет речь на лекции «Театр ощущений», который проведет режиссер и художница Элина Куликова в театральном центре «Космос» 28 января.

Спикер расскажет о спектаклях и проектах, которые задействуют обоняние, вкусовые и тактильные ощущения зрителя.

– Два года назад я в первый раз задалась вопросом, почему нет спектаклей, где основным средством художественной выразительности, наряду с текстом, музыкой, актерской игрой, есть запахи. Мне было интересно раскрыть потенциал ароматов, запахов как полноценного художественного инструмента для создания спектакля. На лекции я расскажу о том, как можно делать такой театр и что это совсем не сложно, – отметила Элина Куликова.

Она расскажет о создании подобных проектов на примере спектаклей «ЛАВ – летучие ароматические вещества», сайт-специфик променаде «Есть Ростов» и других работ. Посетить лекцию «Театр ощущений» может любой желающий.

Художница уже не первый год работает в области экспериментального театра, регулярно представляет свои работы на международных театральных фестивалях и лабораториях. Окончила факультет свободных искусств и наук СПбГУ и Bard College (NY, USA), а сейчас учится в мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Один из ее спектаклей «ЛАВ – летучие ароматические вещества», о котором пойдет речь на лекции, можно посмотреть и в Тюмени. Его покажут в театральном центре «Космос» 29 января в 16.00, 18.00, 20.00, сообщает Moi-portal.ru.