В Нижнюю Тавду поступила новая медицинская техника

Фото: ОКБ №15

В минувшем году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в областную больницу №15 села Нижняя Тавда поступило 30 единиц медицинской техники, сообщает пресс-служба медучреждения.

Новым оборудованием теперь пользуются в стоматологическом кабинете взрослой поликлиники. А в операционной появился эндовидеоскопический комплекс, с помощью которого будут выполнятся малоинвазивные операции. В кабинете офтальмолога теперь есть тонометр для измерения внутриглазного давления, авторефрактометр и щелевая лампа, что позволяет быстрее и точнее ставить диагнозы.

Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров помогает диагностировать сердечно-сосудистые заболевания по капле крови на тест-полоске. Доктор может начать лечение еще тогда, когда болезнь не распознает, например, ЭКГ. А раннему выявлению онкологических болезней помогают теперь несколько приборов. Дерматоскоп позволяет достоверно определить природу образования на коже, а онкологию желудочно-кишечного тракта, как и некоторые другие заболевания, нижнетавдинским врачам помогает выявлять видеоколоноскоп, который используют здесь с мая 2020 года.

Также Нижнетавдинская больница получила по два электрокардиографа и дефибриллятора, а также три аппарата УЗИ. А самым большим приобретением этого года стала машина скорой помощи марки «Газель», уже вышедшая на линию.