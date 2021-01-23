Роспотребнадзор рассказал, как тюменцам безопасно работать в морозы на открытом воздухе

Работодатели обязаны строго следить за тем, сколько их сотрудник находится на морозе. Фото: pixabay.com

Во время сильных заморозков врачи и сотрудники МЧС просят тюменцев ограничить время, проведенное на улице. Но есть те, у кого работа связана с нахождением на открытом воздухе. В этом случае легко получить переохлаждение или обморожения.

Работодатели обязаны строго следить за тем, сколько их сотрудник находится на морозе. Также должны обеспечить доступ в пункты обогрева. В таких местах температура воздуха должна поддерживаться на уровне 21 - 25 °C. Помещение также необходимо оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35 - 40 °C, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области.

Кстати, работа в закрытых неотапливаемых помещениях приравнивается к работе на открытом воздухе без ветра. Сотрудники, которым приходится находиться в морозы на улице, не должны иметь медицинских противопоказаний для труда при минусовых температурах и знать о потенциальной опасности воздействия холода на организм человека. Более того, работодатель обязан снабдить подчиненных средствами первой помощи, средства индивидуальной защиты от холода, в том числе защитными кремами.

В обеденный перерыв работника необходимо обеспечить горячим питанием. А выходить трудиться на мороз можно не ранее, чем через 10 мин. после приема горячей пищи, в том числе и чая.