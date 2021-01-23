Как вернуть переплату за тепло, если были отключения

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Отопительный сезон в Тюмени длится семь-восемь месяцев, за это время могут быть отключения или случаи, когда батареи недостаточно горячие. Но плату пользователи осуществляют в полном объеме. А раз услуга была оказана не в полном объеме, горожане вправе запросить перерасчет.

Начальник отдела продаж Единой теплоснабжающей организации в городе Тюмени (УСТЭК) Наталья Соловьева рассказала, как сделать это правильно.

Если в многоквартирнике установлен общедомовой прибор учета, то перерасчет за временное отсутствие тепла или недостаточные параметры теплоснабжения не выполняется, так как это факт изначально был зафиксирован прибором учета. А по его показаниям и начисляется сумма, приходящая пользователям в платежной квитанции.

Если же в доме нет такого прибора, перерасчет можно сделать только на основании акта проверки качества услуг, который должен подписать сотрудник абонентской службы АО «УСТЭК». Для этого нужно вызвать сотрудника и попросить при вас составить акт проверки. Время выезда согласовывается с потребителем. Акт проверки качества коммунальных услуг составляется в месте проверки, в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а второй – сотрудник абонентской службы передает в управление сбыта для корректировки начислений.