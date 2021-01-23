Советы тюменцам: как уберечься в аномальные морозы

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В эти выходные МЧС Тюменской области предупредил жителей региона об аномально холодной погоде, температура воздуха достигнет отметки -45 градусов. Специалисты уверяют, что при такой погоде можно незаметно переохладиться либо получить обморожение. Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии дали советы, как пережить экстремальные температуры.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», первый совет специалистов касался одежды. В такие морозы нужно выбирать только свободную одежду, которая не мешает нормальной циркуляции крови.

– Одеваться нужно многослойно, чтобы прослойки воздуха хорошо удерживали тепло. Обязательно носите термобелье, – рассказали в центре гигиены.

Нельзя выходить на мороз без варежек, шапки или шарфа. Варежки лучше выбирать с мехом внутри. Перчатки очень удобны и практичны, но от тюменских морозов почти не спасают.

Если придется долго находиться на морозе, специалисты рекомендуют плотно поесть: калорийная пища даст организму энергию для поддержания нужной температуры тела.

Если же почувствовали симптомы замерзания, то скорее нужно срочно зайти в любое теплое место: магазин, кафе или подъезд. Отогрейте уязвимые для обморожения месте – нос, щеки, уши или пальцы рук.