Тюменские школьники стали финалистами российской агропромышленной выставки

Фото: Управление образования администрации Тюменского муниципального района

Ученики Мальковской школы Тюменского района вышли в финал федерального этапа конкурса «Юннат-2020», который проходил в рамках Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле – жить!» и XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Бронзовую медаль выставки и диплом Министерства сельского хозяйства РФ школа получила за внедрение инновационных программ, проектных разработок, цифровых технологий в области сельского хозяйства, агроэкологии, направленных на профессиональное самоопределение детей и молодежи.

Школа представила проект, обобщающий работу научно-исследовательского объединения «Конструкторское бюро Мальковское» под руководством педагога Николая Попова, а также программу развития агроэкологического обучения. Ребята ведут активную опытную работу на экспериментальных площадках, при этом каждый участник объединения развивается по индивидуальному образовательному маршруту. Юные исследователи изучают агроэкономику, кормопроизводство, интересуются переработкой биоразлагаемого мусора.