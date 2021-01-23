Челлендж для киноманов: тюменцы пародируют советские фильмы

Фото: ДК "Торфяник"

Мороз и солнце – день чудесный, когда мы смотрим на него из окон теплой квартиры. А чем же заняться в такую аномально холодную зиму дома? Свой вариант досуга предлагает ДК «Торфяник», который организовал веселый челлендж для тюменцев-киноманов. Организаторы предлагают сделать фотопародии на киноленты.

Художественный руководитель ДК «Торфяник» Дарья Чехомова, участники могут выбирать любые фильмы для пародий, количество не ограничено, возрастных рамок тоже нет. Срок – до 31 января.

Уже поступило более 15 работ. Участники выбирают киноклассику, пародируя фильмы «Девчата», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Морозко», «Приключения Буратино» и другие. «Кинокадры» собираются в альбоме «Торфяника», выяснил «Вслух.ру».

После окончания приема работ организаторы выберут лучшие пародии и поощрят авторов. Им планируют предоставить билеты на мероприятия «Торфяника» и абонементы на посещение студий ДК.