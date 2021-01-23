Тюменцы празднуют День ручного письма

Открытки из "Конторы пароходства". Фото: Postcrossing в Тюмени

День почерка или День ручного письма отмечается сегодня, 23 января. Сегодня бумажные послания вытеснили электронные письма и переписка в мессенджерах, и эпистолярный жанр постепенно перетек в блоги и социальные сети. Однако Почта России помогает сохранять традицию переписки, сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу УФПС Тюменской области.

В Почте России действует проект «Посткроссинг», с помощью которого люди из разных стран переписываются и обмениваются открытками. При регистрации на сайте заполняется анкета, в которой авторам подсказывают, какие темы будут интересны получателю.

– Для кого-то важна тематика: кошки, маяки, видовые открытки. Есть люди, которым нравятся необычные марки. При отправлении открытка регистрируется, ей присваивается номер. Таким образом ведется статистика участников и полученных посланий, – поясняет пресс-служба ведомства.

Как правило, тюменские поклонники посткроссинга пишут письма незнакомым людям. Выбор адресата производится автоматически. Если говорить про личные открытки и письма, которые поступают в почтовые отделения, то, конечно, друзьям и знакомым. Но есть и популярные адреса, которые передаются друг от друга.

К примеру, под Новый год тюменцы писали в Великий Устюг в резиденцию российского Деда Мороза. На сегодняшний день, сайт ведомства зафиксировал 801 516 зарегистрированных участников из 207 стран. Из них около 100 человек – тюменцы, но на деле их больше. К примеру, в группе посткроссеров «ВКонтакте» более 500 человек.

Чтобы удостовериться в том, что письмо не потерялось, его путь можно отследить на сайте Почты России или через мобильное приложение.