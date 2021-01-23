Погода в Тюмени на 23 января 2021 года: температура воздуха ниже нормы на десять градусов и более

Сегодня на Руси праздновался Филиппов день, он считался днем хозяйственных забот Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 23 января, на юге Тюменской области ночью похолодает до -34… -39градусов, местами 24 января мороз усилится до -45 градусов. В Тюмени в эти выходные синоптики прогнозируют в ночные часы мороз до -36… -38 градусов.

– Средняя суточная температура воздуха 23-24 января на юге Тюменской области повсеместно ниже климатической нормы на десять и более градусов, – сообщают синоптики.

По прогнозам метеорологов, сегодня, 23 января, будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура воздуха ночью понизится до -33… -38 градусов, местами до -44 градусов, днем мороз немного ослабит хватку, столбики термометров поднимутся до отметок -29… -34 градусов, местами в районах будет до -39 градусов. К тому же мороз усилит северо-западный ветер до 5 м/с.

Сегодня на Руси праздновался Филиппов день, он считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящались женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно – значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.