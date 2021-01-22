Жителей Тюменской области оштрафовали на 420 тысяч за отсутствие теста на COVID-19 Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Тюменской области оштрафовали на 420 тысяч 800 рублей за отсутствие результатов теста на COVID-19 после возвращения из-за границы.

Стоит отметить, что подобная мера предосторожности очень эффективна при борьбе с инфекцией.

Так, с 1 августа 2020 года в регион прибыло более 18 тысяч человек, побывавших за границей. Большинство из них прошли обследование в течение трех дней после возвращения, разместив результаты на портале госуслуг. У 176 жителей области тест оказался положительным.

Нарушили сроки обследования 304 гражданина. На них составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 35.

Также напоминаем, что по состоянию на 22 января в области выявлено 159 человек с COVID-19, с начала пандемии - 26 876. Кроме того, два пациента скончались.