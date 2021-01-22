В детском стационаре тюменской ОКБ № 2 разделили экстренную и плановую госпитализацию Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В детском стационаре тюменской ОКБ № 2 разделили экстренную и плановую госпитализацию.

Экстренная помощь оказывается все в том же месте, а вот под плановую госпитализацию переоборудовали часть административных кабинетов на первом этаже детского стационара. Также разделили и входы.

– Дверь приемного отделения теперь только для тех больных, что доставляются службой скорой помощи. Остальные пациенты – по самообращению за неотложной помощью в приемное отделение и на плановую госпитализацию – пользуются центральным входом детского стационара. В то же время в экстренной регистратуре никто не откажет в приеме тем, кто обратился к врачам самостоятельно – помощь, как и раньше, оказывается круглосуточно. Обратиться по экстренному поводу можно через центральный вход детского стационара в любое время суток, – рассказали в пресс-службе тюменского департамента здравоохранения.

Позаботились в детском приемном отделении и о комфортном пребывании пациентов – оборудовали две удобные зоны ожидания с мягкими креслами и стульями.