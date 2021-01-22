В Тюмени два друга- югорчанина раскладывали гашиш по тайникам. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей города Радужного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте 20 и 25 лет. Мужчин признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Два молодых человека в феврале 2020 года приехали в Тюмень и спустя некоторое время решили заняться сбытом наркотических средств. Один из них, старший по возрасту, из тайника забрал более 85 граммов гашиша для сбыта.

– 27 февраля во время раскладки запрещенных веществ приятелей задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра у одного из сбытчиков был обнаружен и изъят гашиш. Наркотики изъяли и из сделанных ранее тайников, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде 20-летний подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, второй – нет. Суд с учетом указанных обстоятельств назначил первому подсудимому 4 года, а его сообщнику 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.