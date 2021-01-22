В Тюменской области на семь процентов снизилось количество преступлений. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Тюменские полицейские подвели итоги года. Стало известно, что количество зарегистрированных преступлений уменьшилось более чем на семь процентов – с 26 648 до 24 757.

– Более чем на пять процентов уменьшилось количество фактов умышленных причинений вреда здоровью, более чем на 16 процентов зарегистрировано меньше краж чужого имущества, при этом число краж из квартир уменьшилось на 37 процентов (с 512 до 322), из автомобилей – более чем на 54 процента (со 105 до 48), – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Кроме того, стражам порядка удалось стабилизировать обстановку на дорогах области. Так, число ДТП сократилось почти на 17 процентов – с 2 880 до 2 394. В авариях пострадали 3 340 человек, что более чем на 13 процентов меньше показателя прошлого года.