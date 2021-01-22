«Один вопрос – как?»: в Тюмени водитель грузовика повредил надземный переход и скрылся

В Тюмени водитель грузовика чуть не снес надземный переход и скрылся. Фото - Сергей Волошин.

На улице Федюнинского в Тюмени сегодня, 22 января, произошло дорожно-транспортное происшествие: КамАЗ чуть не снес надземный пешеходный переход и застрял под ним. Известно, что водитель скрылся с места происшествия.

Фотографии с места события очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, что самосвал помял балку конструкции, при этом грузовик, зацепившись, передними колесами повис в воздухе.

– По данному факту проводится проверка, будет составлен административный материал. По закону водитель, повредивший дорожное сооружение, должен вызвать сотрудников ГИБДД и оформить ДТП, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пользователи социальных сетей недоумевают, как водитель мог попасть в такую ситуацию. Один из комментаторов отметил, что у него появилась боязнь переходить дорогу над землей. «Сейчас водителю навешают, пять лет бесплатно работать придется», – жалеет другой.