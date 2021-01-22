В Тюмени демонтируют водозаборные колонки. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени демонтируют водозаборные колонки. Так, с 2013 года их количество сократилось в 2,5 раза. Это делается только после того, когда в районе установки колонки не остается ни одного абонента, кто ею пользуется. Причина тому – подключение домов горожан к централизованному водоснабжению.

За 2020 год в «безводных районах» построено 20 километров сетей водопровода. К централизованному холодному водоснабжению подключено около тысячи домов. Завершены работы в деревне Утешево, поселке Березняковский, в районе деревни Плеханова и улицы Буровиков, продолжаются работы в деревне Казарова, в районе улиц Ломоносова и Чаплина.

– Абоненты водоканала, у которых открыты счета на услуги водоснабжения, в том числе и на водоразборные колонки, не вносят плату за подключение (величину подключаемой нагрузки) и за врезку к сетям, – отметила директор по правовым вопросам «Росводоканал Тюмень» Светлана Ярославцева.