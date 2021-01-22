В Тюменской области скончались от коронавируса две женщины. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – очередные жертвы коронавируса. На этот раз умерли две женщины.

– Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 61 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 235 пациентов с COVID-19, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 159 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 26 876), 153 человека выздоровели (за весь период – 25 257), 15 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 691 человек остается под медицинским наблюдением, 2 297 человек находятся на перевахтовке.