В тюменском Рощино установили приаэродромную территорию после иска прокурора. Фото: Вадим Бегун

Руководство аэропорта Рощино наконец установило приаэродромную территорию. Это случилось после обращения в суд прокурора.

– Установлено, что АО «Аэропорт Рощино» как оператором аэродрома длительное время не принимались меры к разработке проекта, который устанавливает ограничения в использовании земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в непосредственной близости к аэродрому, – рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с нарушениями прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на аэропорт обязанности получить утвержденный Росавиацией проект решения об установлении приаэродромной территории. Решением суда требования прокурора удовлетворены.