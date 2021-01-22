В Тобольске пассажир украл у кондуктора банковские карты. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении неизвестным более 10 тысяч рублей с банковских счетов обратилась 59-летняя гражданка. Заявительница пояснила, что во время работы кондуктором на маршруте следования оставила без присмотра ручную кладь, в которой находились три личные банковские карты. Позже ей стали приходить СМС-уведомления о списании с них денег.

Оперативники установили, что к краже причастен ранее неоднократно судимый неработающий 42-летний тоболяк, его задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался моментом и похитил имущество, после чего вышел из автобуса на ближайшей остановке.

– Заметив, что банковские карты были с бесконтактным способом оплаты, мужчина начал расплачиваться ими за покупки в различных магазинах. В настоящее сотрудниками полиции похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.