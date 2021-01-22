Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 января 2021 года увеличилось на 159 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 26 876 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 902 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровели 3 054 218 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области переходят на массовую вакцинацию населения от коронавируса. Сегодня, 22 января, в регион поступило 10 тысяч доз вакцины. До конца января ожидается еще 17 тысяч, а в феврале – 47 тысяч доз.

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