В Тюменской области из-за мороза могут скорректировать график вывоза мусора. Фото - "ТЭО".

В Тюменской области из-за мороза могут скорректировать график вывоза мусора. Напомним, в ближайшие дни синоптики обещают местным жителям понижение температуры воздуха до минус 35 градусов, на трассах – до минус 45.

– Работникам часто приходится вручную «откалывать» приставшие к контейнерам пакеты, вызволять ёмкости из снежного плена. Крупногабаритной технике сложнее лавировать по узким улочкам, так как из-за холода во дворах остаётся больше автомобилей, чем обычно. Дополнительным препятствием иногда становятся шлагбаумы и автоматические ворота, которые в мороз могут выйти из строя, – рассказали в пресс-службе регоператора.

В компании отметили, что из-за мороза охлаждается гидравлическая система мусоровозов. Несмотря на это, сотрудники будут стараться соблюдать привычный для жителей региона режим работы. Если возникают какие-либо вопросы, их можно задать на горячую линию по телефону 8-800-250-73-26.