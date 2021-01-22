«Закрыла на замок и ушла». Следователи рассказали подробности пожара в Богандинском, в котором погибли двое детей

Следователи рассказали подробности пожара в Богандинском, в котором погибли двое детей. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам после трагедии в Богандинском, где в пожаре погибли двое детей. Специалисты ведомства рассказали о ходе расследования.

Так, 18 января 2021 года днем мать оставила детей 2016 и 2020 годов рождения дома одних в квартире одноэтажного жилого дома, расположенного на улице Привокзальной. Женщина закрыла входную дверь на замок и ушла в магазин. Через несколько минут соседи увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали пожарных.

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

– Медики пытались реанимировать детей, которых им передали спасатели. Однако спасти детей не удалось. По предварительным данным, они погибли от отравления углекислым газом, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники осмотрели место происшествия, детально изучив предполагаемый очаг пожара и обстановку в квартире. Криминалисты изъяли предметы и вещественные доказательства, назначены пожарно-техническая, электротехническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.