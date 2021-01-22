Женщина получила серьезную травму лица в ДТП под Тюменью. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 28-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в районе Каскары произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадала девушка, которая сидела за рулем иномарки.

Как рассказали автоинспекторы, водитель автомобиля Hyundai врезалась в столб и получила серьезную травму – повредила лицо и челюсть.

– По предварительным данным, она выбрала неправильную скорость дорожного движения и въехала в мачту освещения. У нее имелись признаки опьянения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Оказывается, девушка получила водительские права всего год назад, но с весны 2020 года уже успела нарушить правила дорожного движения 14 раз.