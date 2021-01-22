«Нет медкнижки и данных, откуда поступил товар». В Тюмени провели рейды по нелегальным рынкам

В Тюмени провели рейды по нелегальным рынкам. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы жалуются на несанкционированную торговлю на улицах города. В областной столице с 11 января прошли уже десятки рейдов, продавцов-нелегалов оштрафовали.

– Повсеместно нарушается температурный режим при реализации и хранении продуктов, продавцы не имеют санитарной одежды. Конечно же, у них нет личной медицинской книжки, нет данных, откуда поступил их товар, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также никому не известно происхождение продуктов, всегда существует опасность загрязнения пищевых продуктов опасными микроорганизмами. В первую очередь это касается мясных, рыбных и молочных продуктов, которые требуют особых условий хранения.