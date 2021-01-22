В Тюмени вынесли приговор по резонансному убийству 2015 года. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в организации убийства и двух эпизодах особо крупных мошенничеств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что 8 октября 2015 года на АЗС «Валерия К» в областной столице застрелили ее владельца. Убийство заказали два партнера по бизнесу, которые за четыре миллиона рублей наняли киллера. Один из них – фигурант этого уголовного дела.

– С октября 2015 года по май 2016-го заказчики при помощи трех человек на основании подложных документов с помощью судебного решения зарегистрировали право собственности на 2/3 доли нежилого помещения стоимостью более 1,4 миллиона рублей. Кроме того, фигурант по данному делу с двумя сообщницами похитил 2,5 миллиона рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

С октября по декабрь 2015 года обвиняемый при участии четырех лиц в результате незаконных финансовых операций с использованием подложных документов похитил у другого акционерного общества, принадлежавшего погибшему, 11 миллионов 165 тысяч рублей.

В итоге суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.