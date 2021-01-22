Тюменским младшеклассникам второй смены отменили занятия в школе. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 22 января, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1–4 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 28 градусов со знаком минус. На завтра синоптики передают 33 градуса ниже нуля.