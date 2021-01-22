Тюменцы могут оставить заявку на вакцинацию через Госуслуги. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области переходят на массовую вакцинацию населения от коронавируса. Сегодня, 22 января, в регион поступило 10 тысяч доз вакцины. До конца января ожидается еще 17 тысяч, а в феврале – 47 тысяч доз.

– Поставки будут продолжаться, и в ближайшие месяцы привиться смогут все желающие. Главное – записаться на прививку. Это можно сделать двумя способами. Первый – по телефону горячей линии – 122 (запись уже ведется, я лично проверил). Второй – оставить заявку на портале Госуслуг, – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях.

Глава региона попросил местных жителей не приходить в поликлиники на прививки без записи, чтобы не создавать очереди: «Сотрудники медучреждения по телефону пригласят вас в прививочный кабинет. Сейчас действует 34 пункта вакцинации, при необходимости откроем еще».