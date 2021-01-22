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Тюменка обнаружила фальшивую горячую линию Роспотребнадзора

Горожанам рассказали, по каким номерам надо звонить
Сергей Швецов
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Тюменка обнаружила фальшивую горячую линию Роспотребнадзора.

Тюменка обнаружила фальшивую горячую линию Роспотребнадзора.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменка обнаружила фальшивую горячую линию местного управления Роспотребнадзора. Она была удивлена своей находкой.

Женщина в поисковике в интернете выбрала понравившийся вариант ответа на запрос «горячая линия Роспотребнадзора». Оператор, поднявшая трубку, порекомендовала ей записаться к юристу и оформила пропуск. Горожанка приехала на место и увидела большое скопление людей, стоявших у офиса.

– В ходе разговора со специалистами, как оказалось, юридической фирмы «Центр юридической помощи», потребителю сообщили, что руководитель находится в Екатеринбурге и с ним соединят посредством видеосвязи. Но поскольку потребитель имела намерение обратиться к специалистам Роспотребнадзора, взаимодействие со специалистами юридической фирмы она прекратила, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сведения о телефонах горячих линий размещены на официальном сайте управления по адресу: http://72.rospotrebnadzor.ru. К тому же консультации потребителей бесплатные, потребитель имеет возможность направить обращение через сайт управления. Также ответ на свой вопрос можно получить в виртуальной приёмной по адресу: https://zpp.rospotrebnadzor.ru.