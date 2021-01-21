В Ялуторовске студенты проверяют наличие детских кресел у водителей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Студенты медицинского и агротехнологического колледжей города Ялуторовска Тюменской области приняли участие в рейдах по безопасности детей на дорогах. Они вышли на дороги вместе с сотрудниками ГИБДД.

На улично-дорожной сети у дошкольного образовательного учреждения студенты стали участниками сплошной проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей в транспортных средствах. Учащиеся проверили наличие детских удерживающих устройств, их крепление в автомобиле и соответствие росту и весу ребенку.

– Автоинспекторы продемонстрировали участникам «студенческого десанта» техническое оснащение патрульного автомобиля, измеритель уровня светопропускания стекол и алкотестер, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Участники акции решили и далее участвовать в совместных мероприятиях с сотрудниками ГИБДД в качестве волонтеров дорожной безопасности, а в будущем задуматься о работе в полиции.