Ишимцы рассказали о небольшом дискомфорте в месте введения вакцины. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме и Ишимском районе почти 300 человек из групп риска сделали прививку от коронавируса. Половина из них являются сотрудниками областной больницы № 4.

По информации лечебного учреждения, у большинства привитых не отмечается серьезных побочных явлений, однако некоторые сообщают о небольшом дискомфорте в месте введения вакцины.

– У единиц в первые сутки после прививки была невысокая температура, как при легком ОРВИ, и недомогание. На второй день, как правило, эти симптомы проходили. Кстати, прививка не отменяет ношения маски и соблюдения социальной дистанции, – сообщили в оперштабе.

Желающие привиться могут записаться в лист ожидания по телефону в Ишиме 6-66-66. После получения новых партий вакцины всем записавшимся поступит приглашение на прививку от COVID-19.