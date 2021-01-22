На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры. Фото: Ольга Крыльцова

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 января, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 17.00 до 17.20 отключение произойдет на улице Авторемонтной, 17 и у ТМЗ.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.