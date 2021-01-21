В Тобольске пенсионерка порезала сожителя и выкинула в подъезд. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от гражданки о том, что в подъезде с ножевым ранением находится её сосед. Участковый узнал, что мужчина распивал алкоголь со своей сожительницей.

Позже между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила тоболяка ножом в грудную клетку и выгнала из квартиры. Пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь.

– 64-летняя женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время свою вину пенсионерка признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.