Крещенские купания в Тюмени прошли без происшествий. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в крещенском омовении на озере Липовое и на реке Туре у Свято-Троицкого монастыря приняли участие 7 463 человека. Безопасность обеспечивали сотрудники ГИБДД, спасатели, представители Росгвардии, казаки, дежурили медики и волонтеры.

– Благодаря слаженной работе, несмотря на низкую температуру во время празднования Крещения Господня, освящение воды и купание в иордани обошлось без происшествий, – отметил один из организаторов мероприятия Алесей Салмин.

По его словам, люди с пониманием отнеслись к созданным мерам безопасности, которые предприняли организаторы. Возле палаток и купелей не было толчеи, люди совершали традиционные обряды постепенно.