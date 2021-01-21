Фальков назначил ректором тюменского вуза депутата гордумы. Фото - Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В Тюмени назначили ректора ТюмГУ. Им стал Иван Романчук, который исполнял обязанности на этой же должности с марта 2020 года. Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Руководить вузом депутат городской Думы будет в течение пяти лет.

По информации управления стратегических коммуникаций университета, на новом посту Иван Сергеевич намерен укреплять взаимодействие вуза с регионом и развивать сотрудничество с индустриальными партнерами. Акцент в науке будет сделан на исследования Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, на выполнение проектов по мегагрантам Правительства РФ и Тюменской области.

– Мы будем максимально вписываться в повестку региона. Для области и макрорегиона будем решать вопросы комплексного мониторинга природных и техногенных сред, искусственного интеллекта, биотехнологий и биобезопасности, – заявил сам Иван Романчук.

Стоит отметить, что в планах ректора строительство на месте старого корпуса по улице Республики, 9 современного главного здания университета и создание Школы нового поколения.