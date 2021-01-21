На организаторов тюменского пансионата для пожилых возбудили уголовное дело. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени в отношении организаторов пансионата для пожилых возбуждено уголовное дело. Там оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

– Сотрудники организации, расположенной на улице Рябиновой, оказывали услуги по круглосуточному проживанию в доме 26 гражданам пожилого возраста с грубым нарушением правил пожарной безопасности, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают граждан, ответственных за безопасность постояльцев, и собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писала «Комсомольская правда» – Тюмень», в пансионате на Лесобазе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ширина второго эвакуационного выхода должна быть не менее 1,2 м (фактически – 0,9 м), ширина лестницы, ведущей со второго этажа и являющейся путем эвакуации, – не менее 1,35 м (фактически – 0,7 м). На полу лежит горючий линолеум.

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