Тюменец получил серьезную травму в жесткой аварии на Московском тракте.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На Московском тракте в Тюмени накануне, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Одного из участников аварии госпитализировали с тяжелыми травмами головы.
– В дачном сообществе автомобиль Ford Focus врезался во встречный КамАЗ. В результате происшествия пострадал 47-летний водитель легковушки. В настоящий момент он находится в больнице, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося дорожного инцидента.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Николая Фёдорова в Тюмени накануне, 20 января, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП поучаствовала машина такси.
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