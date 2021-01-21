Тюменец получил серьезную травму в жесткой аварии на Московском тракте. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На Московском тракте в Тюмени накануне, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Одного из участников аварии госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

– В дачном сообществе автомобиль Ford Focus врезался во встречный КамАЗ. В результате происшествия пострадал 47-летний водитель легковушки. В настоящий момент он находится в больнице, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Николая Фёдорова в Тюмени накануне, 20 января, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП поучаствовала машина такси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с участием такси

У пострадавших диагностировали ушибы (подробнее)