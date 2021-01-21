Жителям Тюмени напомнили о соблюдении правил безопасности на льду. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени напомнили о соблюдении правил безопасности на льду. Дело в том, что каждый год зимой на водных объектах гибнут люди, в том числе дети. И именно несоблюдение соответствующих правил часто приводит к трагедии.

– Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой опасностью. Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду – это опасное развлечение. Не всегда лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, а сразу может провалиться. Следует рассказывать детям об опасности выхода на непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не допускать нахождения детей на водоемах в зимний период, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

Незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения – первопричина трагических последствий. В ведомстве просят взрослых не быть равнодушными: «Пресекайте попытки выхода детей на лед, беспечность может обернуться трагедией!».