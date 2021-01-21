Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 января 2021 года увеличилось на 159 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 января 2020 года увеличилось на 159 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 26 717 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 156 человек выздоровели (за весь период - 25104), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 543 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 297 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе Тюменской области скончались 233 пациента с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 902 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровели 3 054 218 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что первая партия вакцины от коронавируса поступила в Аромашевский район. Здесь 50 доз используют для вакцинации группы риска – медиков, работников образования и социальной сферы. Прививку сделают людям 18 – 60 лет, пациенты старше 60 лет этой вакциной не прививаются. Следующую партию медикамента ожидают после 25 января.

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