«Для личного пользования». В тюменском селе парень украл у соседки-пенсионерки ковер

В тюменском селе парень украл у соседки-пенсионерки ковер. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В отдел уватской полиции с сообщением о краже ковра обратилась 62-летняя жительница села Осинник. Потерпевшая пояснила, что накануне пропажи имущества затеяла уборку в квартире и вынесла ковровое покрытие на улицу.

Пенсионерка разместила ковер за оградой дома, чтобы позже его почистить. На следящее утро женщина обнаружила отсутствие текстильного изделия и обратилась в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 19-летний сосед потерпевшей. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что проходил вечером мимо дома соседки и умышленно совершил кражу ковра для личного пользования, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделением возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.