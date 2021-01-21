Обидчивая тюменка донесла на экс-любимого, заявив об изнасиловании. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции поступило заявление от 31-летней горожанки, которая сообщила о том, что в отношении неё совершено сексуальное насилие. Гражданка детально рассказала об обстоятельствах случившегося. Оперативники установили местонахождение обидчика заявительницы и доставили его в отдел полиции.

В ходе проверки полученной информации и осмотра места происшествия сотрудники полиции установили несоответствие полученной от потерпевшей информации с реальной картиной произошедших событий.

– Горожанка состояла в длительных отношениях с мужчиной. После очередного разлада он решил прекратить отношения. Тогда обиженная женщина решила отомстить сожителю и сообщила в полицию, что тот совершил в отношении неё тяжкое преступление, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.