В Ишиме снизилась заболеваемость раком. Фото - Жанна Стрижак.

В Ишиме снизилась заболеваемость раком. Снижение показателей связывают с работой Центра амбулаторной онкологической помощи, который год назад открылся на базе областной больницы № 4. За этот период 792 человека прошли химиотерапевтическое лечение.

– В 2020 году впервые онкология выявлена у 313 жителей Ишима и Ишимского района. Это на 75 человек меньше, чем годом ранее. В прошлом году чаще всего онкология выявлялась у пациентов в возрасте от 65 до 69 лет. Больше всего под наблюдением врачей находится пациентов с новообразованиями кожи, заболеваниями органов дыхания и молочной железы, – рассказала пресс-секретарь областной больницы № 4 Жанна Стрижак.

По данным медучреждения, за 2020 год от онкологических заболеваний умерло 65 ишимцев, тогда как за 2019 год – 88 человек. Среди причин смертности лидируют онкопатологии молочной железы, на втором месте заболевания кожи, на третьем – заболевания органов дыхания. Статистика говорит о том, что чаще от рака умирают мужчины.